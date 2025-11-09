Charity Unleashed Festival 2026: Das Line-Up steht
Mit DISBELIEF ist nun die letzte Band - der Headliner - für die kommende Ausgabe des Charity Unleashed Festivals 2026 bekannt gegeben worden.
Die weiteren Bands sind:
KNIFE, FROSTSHOCK, MESSERSCHMITT, TYRANTHROPE, GRAVE INTENTIONS und THE VERY END
Metal hören und sich für was Gutes engagieren? Wir finden das geht gut zusammen. Das CUF ist ein rein ehrenamtlich/unentgeltlich organisiertes Metal-Benefiz-Festival im Herzen des Ruhrgebiets. Das Festival wird vom Druckluft e.V. veranstaltet.
Jeder anwesende Gast erhöht die Spendensumme und ermöglicht es den Deutschen Kinderhospiz Diensten auch weiterhin Gutes im Ruhrgebiet zu tun! Seid dabei!
Tickets gibt es hier.
