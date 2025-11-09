Charity Unleashed Festival 2026: Das Line-Up steht

Mit DISBELIEF ist nun die letzte Band - der Headliner - für die kommende Ausgabe des Charity Unleashed Festivals 2026 bekannt gegeben worden.

Die weiteren Bands sind:

KNIFE, FROSTSHOCK, MESSERSCHMITT, TYRANTHROPE, GRAVE INTENTIONS und THE VERY END

Metal hören und sich für was Gutes engagieren? Wir finden das geht gut zusammen. Das CUF ist ein rein ehrenamtlich/unentgeltlich organisiertes Metal-Benefiz-Festival im Herzen des Ruhrgebiets. Das Festival wird vom Druckluft e.V. veranstaltet.

Jeder anwesende Gast erhöht die Spendensumme und ermöglicht es den Deutschen Kinderhospiz Diensten auch weiterhin Gutes im Ruhrgebiet zu tun! Seid dabei!

Tickets gibt es hier.