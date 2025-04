POWERMETAL.de präsentiert: MOTORJESUS 2025

POWERMETAL.de ist sehr stolz darauf, den zweiten Teil der Europa-Tournee von MOTORJESUS präsentieren zu dürfen.

Richtig, Motorjupp ist wieder auf den Straßen unserer Republik unterwegs. Die nimmermüden Rocker um Frontmann Chris Howling Birx bringen am 13.06. über Reaper Entertainment ihr neues Album "Streets Of Fire" auf den Markt und werden dem Titel alle Ehre machen. Wer die Niederrheiner schon einmal live gesehen hat, weiß, dass hier Volldampf, Leidenschaft und Heavy Rock vom Allerfeinsten geboten wird.

Im Herbst geht es mit LOST SANCTUARY als very special guest los und Tickets gibt es ab sofort hier.

Wo MOTORJESUS die Hallen zum Kochen bringen wird? Wir verraten es euch:

05.09. Leipzig, Hellraiser - support LOST SANCTUARY*

06.09. Bremen, Tower - LOST SANCTUARY*

12.09. Marienmünster, Rock n Revel - NO SUPPORT

13.09. Herford, Kulturwerk - LOST SANCTUARY*

20.09. PV Rocks Open Air tba - NO SUPPORT

26.09. Magdeburg, Factory - support Blindgänger

27.09. Göttingen, Exil - support HUCKLEBERRIES WILDEST DREAM

03./04.10. Geiselwind, Monster Festival - NO SUPPORT

17.10. tba

18.10. Übach-Palenberg, Outbaix 2.0 - support SCORNAGE

24.10. Rheine, Hypothalamus - LOST SANCTUARY*

31.10. Viersen, Rockschicht - LOST SANCTUARY*

01.11. Münster, Sputnikhalle - LOST SANCTUARY*

07.11. Essen, Turock - LOST SANCTUARY*

08.11. Waldbronn, Soundcheck One - LOST SANCTUARY*

15.11. Saarbrücken, Studio 30 - LOST SANCTUARY*

21.11. Cham, LA Eventhalle - LOST SANCTUARY*

22.11. Siegburg, Kubana - LOST SANCTUARY*

28.11. Wegberg, Zur alten Post support: THE HELLBOYS

29.11. Düsseldorf, Pitcher support - NO SUPPORT

05.12. Hannover, Lux - LOST SANCTUARY*

06.12. Hamburg, Headcrash - LOST SANCTUARY*

12.12. München, Backstage - support SpitFire

13.12. Frankfurt - Nachtleben - support V8Wankers