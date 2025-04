Die Isländer von SOLSTAFIR haben sich zu Wort gemeldet und kommen erneut nach Europa. Neben einigen Festival-Gigs sind auch ein paar Clubshows geplant.



Die Musiker sagen dazu: "We have been enjoying our 3 month break since the last tour, but now we are all fired up again and we look forward to see you all again. We are currently rehearsing songs that have never been played live and some who have not been performed in over 10 years. See you soon."



Folgende Termine sind bestätigt:

22.06.2025 – Ukmerge (LT) - Kilkim Zaibu Festival

24.06.2025 – Bucharest (RO) - Quantic Club

25.06.2025 – Bratislava (SK) - Majestic Club

26.06.2025 - Spalene Porici (CZ) - Bas In Fire

27.06.2025 - Vana-Vigala (EE) - Hard Rock Laager

29.06.2025 – Krakow (PL) - Hype Park

01.07.2025 – Budapest (HU) - A38

02.07.2025 – Aschaffenburg (DE) - Colos Saal

03.07.2025 – Dresden (DE) - Beatpol

04.07.2025 – Ballenstedt (DE) - Rock Harz

05.07.2025 – Düsseldorf (DE) - Zakk



Der Kartenvorverkauf für die "European Summer Tour" hat bereits begonnen.



Quelle: www.facebook.com/solstafirice