POP EVIL betreibt Wunschdenken

Am 21. März 2025 erscheint über MNRK das neue Album "What Remains" der modernen Rockband POP EVIL. Nach 'Death Walk' und 'What Remains' steht jetzt mit 'Wishful Thinking' ein neues Video im Raum.



"What Remains" Trackliste:



01-The Bullet That Missed

02-Death Walk

03-What Remains

04-Wishful Thinking

05-Side Effects

06-Criminal"

07-Enough Is Enough

08-Zero To None

09-Knife For The Butcher

10-Overkill



Wishful Thinking







https://www.youtube.com/watch?v=UpLkY4zJoaA

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: pop evil what remains wishful thinking