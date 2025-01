THUNDERMOTHER kann das Feuer nicht löschen

Vom neuen Album "Dirty & Divine", das am 7. Februar 2025 über AFM Records erscheint, gibt es ein weiteres Video: 'Can't Put Out The Fire'.



Sängerin Linnea Vikström Egg sagt uns über den Song:



" 'Can't Put Out The Fire' ist Thundermothers Liebesbrief an den Rock 'n' Roll, genauer gesagt an KISS! Es ist eine nostalgische Reise in die Zeit, in der unsere Rock 'n' Roll-Träume aus der Kindheit wahr wurden. Ihr wolltet das Beste und habt es bekommen – THUNDERMOTHER!"



Can't Put Out The Fire







https://www.youtube.com/watch?v=TeDmDgpODhg



