PINHEAD und die benutzte Zukunft

Am 31. Januar 2025 veröffentlich PINHEAD über NoCut das neue Album "Used Future". Mit dem Titeltrack gibt es eine weitere Auskopplung.



lja sagt zu der neuen Single:

" 'Used Future' war der Song, der am schwersten fertig zu bekommen war aufgrund seiner bizarren, heftigen Natur und seiner komplexer Songform. Textlich wusste ich lange nicht, was ich mit dem Song ausdrücken wollte, da die Musik schon lange vor den Lyrics fertig war. Er war schon immer eins der dunkleren und heftigeren Songs der Sorte "Metal meets Industrial Electronics", endete aber endgültig als Moment des Nihilismus auf dem Album, als ein Brief an die Welt und unsere Zukunft – getriggered vom Elend eines weiteren Krieges, den die Welt nicht gebraucht hat. Und unserer Unzulänglichkeit in dem Ganzen."



"Used Future" Trackliste:

01 Lapse

02 Violetor

03 Absurdist

04 In Recent Times

05 I I I

06 Used Future

07 Counterfate

08 Serene Day

09 Lonefall

10 Transition

11 Stigmatizer

12 Lesser Lights



Used Future







https://www.youtube.com/watch?v=yL7ITO4YnJA



