Neue Single von DESTINITY

Die Melodic Deather DESTINITY haben einen neuen Vorab-Track namens 'Dying Light' veröffentlicht. Ein Lyric Video hierzu wurde auf YouTube veröffentlicht und gibt den Fans einen ersten Einblick in das kommende zehnte Album "Ascension", das in den Fascination Street Studios (Schweden) gemischt und gemastert wurde und via Crimson Productions am 11.4. releast wird. Die neue Single wird ab Freitag, 24. Januar, auf allen digitalen Plattformen erhältlich sein.

'Dying Light'

https://www.youtube.com/watch?v=OwIclWChtz0

