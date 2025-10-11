PESTILENCE schließen sich Dragon Productions an

Die niederländischen Death-Metal-Legenden PESTILENCE haben ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufgeschlagen und sind ab sofort Teil der Dragon Productions-Familie.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1986 steht die Band um Mastermind Patrick Mameli für kompromisslosen, technisch anspruchsvollen und progressiv angehauchten Death Metal. Was einst mit thrashigen Anfängen begann und der Truppe schnell einen Deal mit Roadrunner Records einbrachte, entwickelte sich bald zu einer stilprägenden Kraft, die den Sound des Genres maßgeblich mitformte.

Quelle: Dragon Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: pestilence