KLOGR  Neue Single 'Guinea Pigs' und Doppelalbum Reborn angekündigt

Die italienischen Alternative-Metaller KLOGR melden sich eindrucksvoll zurück. Mit 'Guinea Pigs' ist ab sofort eine brandneue Single der Band auf allen digitalen Plattformen verfügbar. Der Song dient als erster Vorgeschmack auf das kommende Doppelalbum Reborn, das am 31.10.2025 erscheinen wird.





"Reborn" Trackliste:





01. Guilty and Proud

02. White Eyes

03. Bleeding

04. Vultures Feast

05. Drag You Back

06. King of Unknown

07. Green Stars

08. Guinea Pigs

09. Hell of Income

10. The Wall of Illusion

11. Somethings in the Air

12. Draw Closer

13. Pride Before the Fall

14. Zero Tolerance

15. Value of Sin



Der Titel dürfte eingefleischten Fans bekannt vorkommen, schließlich wurde 'Guinea Pigs' bereits 2013 veröffentlicht und entwickelte sich rasch zu einem der Markenzeichen der Band. In ihrer Neuauflage zeigt sich die Nummer nun in einem zeitgemäßen, neu arrangierten Soundgewand.





Damals sorgte das zugehörige Musikvideo für Aufsehen, das in Kooperation mit der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd entstand. Mit eindringlichen und teils schockierenden Realaufnahmen machte es auf Themen wie Überfischung, Walfang und die Ausbeutung mariner Ökosysteme aufmerksam. Auch heute hat das Stück nichts von seiner Relevanz verloren.





Frontmann Rusty erklärt:



"Zehn Jahre später hat sich leider nicht viel geändert. Während es kleine Fortschritte gibt, sind wir noch weit von einem echten Bewusstsein entfernt. Es geht nicht nur um Ernährung  es geht um das Überleben von Arten, die für das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten entscheidend sind."



Im November und Dezember 2025 geht es für KLOGR gemeinsam mit KATATONIA und EVERGREY auf große Europa- und UK-Tour. Die Tour führt durch ganz Europa und macht auch mehrfach in Deutschland Station:



16.11.25  Hamburg / Gruenspan

19.11.25  Berlin / Huxleys

20.11.25  Leipzig / Täubchenthal

24.11.25  München / Backstage Werk

25.11.25  Stuttgart / LKA Longhorn

12.12.25  Frankfurt / Batschkapp

13.12.25  Köln / Live Music Hall







KLOGR - GUINEA PIGS (REBORN) - OFFICIAL MUSIC VIDEO







https://www.youtube.com/watch?v=MqX0exFvlMc=RDMqX0exFvlMc&start_radio=1