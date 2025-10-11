KLOGR Neue Single 'Guinea Pigs' und Doppelalbum Reborn angekündigt
Die italienischen Alternative-Metaller KLOGR melden sich eindrucksvoll zurück. Mit 'Guinea Pigs' ist ab sofort eine brandneue Single der Band auf allen digitalen Plattformen verfügbar. Der Song dient als erster Vorgeschmack auf das kommende Doppelalbum Reborn, das am 31.10.2025 erscheinen wird.
"Reborn" Trackliste:
01. Guilty and Proud
02. White Eyes
03. Bleeding
04. Vultures Feast
05. Drag You Back
06. King of Unknown
07. Green Stars
08. Guinea Pigs
09. Hell of Income
10. The Wall of Illusion
11. Somethings in the Air
12. Draw Closer
13. Pride Before the Fall
14. Zero Tolerance
15. Value of Sin
Der Titel dürfte eingefleischten Fans bekannt vorkommen, schließlich wurde 'Guinea Pigs' bereits 2013 veröffentlicht und entwickelte sich rasch zu einem der Markenzeichen der Band. In ihrer Neuauflage zeigt sich die Nummer nun in einem zeitgemäßen, neu arrangierten Soundgewand.
Damals sorgte das zugehörige Musikvideo für Aufsehen, das in Kooperation mit der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd entstand. Mit eindringlichen und teils schockierenden Realaufnahmen machte es auf Themen wie Überfischung, Walfang und die Ausbeutung mariner Ökosysteme aufmerksam. Auch heute hat das Stück nichts von seiner Relevanz verloren.
Frontmann Rusty erklärt:
"Zehn Jahre später hat sich leider nicht viel geändert. Während es kleine Fortschritte gibt, sind wir noch weit von einem echten Bewusstsein entfernt. Es geht nicht nur um Ernährung es geht um das Überleben von Arten, die für das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten entscheidend sind."
Im November und Dezember 2025 geht es für KLOGR gemeinsam mit KATATONIA und EVERGREY auf große Europa- und UK-Tour. Die Tour führt durch ganz Europa und macht auch mehrfach in Deutschland Station:
16.11.25 Hamburg / Gruenspan
19.11.25 Berlin / Huxleys
20.11.25 Leipzig / Täubchenthal
24.11.25 München / Backstage Werk
25.11.25 Stuttgart / LKA Longhorn
12.12.25 Frankfurt / Batschkapp
13.12.25 Köln / Live Music Hall
KLOGR - GUINEA PIGS (REBORN) - OFFICIAL MUSIC VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=MqX0exFvlMc=RDMqX0exFvlMc&start_radio=1
