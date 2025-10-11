Es weihnachtet bei THE PRETTY RECKLESS

THE PRETTY RECKLESS läutet die Feiertage mit besonderer Überraschung ein. Die von TAYLOR MOMSEN angeführte Band hat eine energiegeladene, neu interpretierte Version des beliebten Weihnachtssongs 'Where Are You Christmas' veröffentlicht. MOMSEN sang das Original bereits im Jahr 2000 als Cindy Lou Who im Filmklassiker "Der Grinch" ("How the Grinch Stole Christmas"). Der Song ist Teil der kommenden Weihnachts-EP "Taylor Momsens Pretty Reckless Christmas", die am 31. Oktober digital und am 14. November physisch erscheint.

Auch wenn bei mir persönlich erstmal Halloween vor der Tür steht, dürft ihr dies gerne auch als Erinnerung sehen, euch schon mal um die Weihnachtsgeschenke zu kümmern!

THE PRETTY RECKLESS - 'Where Are You Christmas?'

https://www.youtube.com/watch?v=z1XRh1JZpPs