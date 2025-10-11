Ian Watkins (ex-LOSTPROPHETS) ist nach Gefängnisattacke gestorben

Wie die BBC berichtet, verstarb der ehemalige LOSTPROPHETS-Sänger Ian Watkins nach einem Angriff eines Mitinsassen am Samstagmorgen (11.10.) lokaler Zeit im Gefängnis.

Der in Ungnade gefallene Watkins verbüßte im HMP Wakefield seit Dezember 2013 eine 29jährige Haftstrafe für mehrere Sexualstraftaten an Minderjährigen und Kleinkindern.

Laut Polizeiangaben wurde Watkins mit einem Messer angegriffen und erlag seinen Verletzungen an Ort und Stelle.

Bildquelle: South Wales Police