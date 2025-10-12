NIGHT IN GALES legt Debüt neu auf

Die deutschen Melodic-Death-Metal-Urgesteine NIGHT IN GALES legen ihre 1995 veröffentlichte Debüt-EP "Sylphlike" neu auf. Zum dreißigsten Jahrestag ihres Auftakts haben sich die Jungs aus Nordrhein-Westfalen niemand geringeren, im Studio, an die Seite geholt, als Fredrik Nordström, welcher unter anderem bei AT THE GATES Meisterwerk "Slaughter Of The Soul" mitwirkte.





Die Wiederauflage wird am 31.10.2025 erscheinen.





"Sylphlike" Trackliste:





01. Bleed Afresh

02. Sylphlike

03. Avoid Secret Vanity

04. Mindspawn

05. When The Lightning Starts

06. Flowing Spring

Quelle: NIGHT IN GALES Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: night in gales sylphlike