NIGHT IN GALES legt Debüt neu auf
12.10.2025 | 10:18
Die deutschen Melodic-Death-Metal-Urgesteine NIGHT IN GALES legen ihre 1995 veröffentlichte Debüt-EP "Sylphlike" neu auf. Zum dreißigsten Jahrestag ihres Auftakts haben sich die Jungs aus Nordrhein-Westfalen niemand geringeren, im Studio, an die Seite geholt, als Fredrik Nordström, welcher unter anderem bei AT THE GATES Meisterwerk "Slaughter Of The Soul" mitwirkte.
Die Wiederauflage wird am 31.10.2025 erscheinen.
"Sylphlike" Trackliste:
01. Bleed Afresh
02. Sylphlike
03. Avoid Secret Vanity
04. Mindspawn
05. When The Lightning Starts
06. Flowing Spring
