Neues Album von DEFECTO
Aus Kopenhagen kommt eine neue Progressive Metal-Welle auf uns zu, denn DEFECTO sind mit Album Nummer vier in den Startlöchern. Am 31.10.2025 wird "Echoes of Isolation", via Frontiers Records, das Licht der Welt erblicken und tritt in die Fußstapfen der ersten drei Langspieler, "Excluded", "Nemesis" und "Duality", welche einen durchweg positiven Eindruck hinterlassen haben.
"Echoes of Isolation" Trackliste:
01. The Unraveling
02. Eternal Descent
03. Sacred Alignment
04. Eclipsed By The Void
05. Heart On Fire
06. Quantum Abyss
07. Through Cloak And Bones
08. Shattered Reality
09. Echoes Of Isolation
