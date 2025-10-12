Neues Album von DEFECTO

Aus Kopenhagen kommt eine neue Progressive Metal-Welle auf uns zu, denn DEFECTO sind mit Album Nummer vier in den Startlöchern. Am 31.10.2025 wird "Echoes of Isolation", via Frontiers Records, das Licht der Welt erblicken und tritt in die Fußstapfen der ersten drei Langspieler, "Excluded", "Nemesis" und "Duality", welche einen durchweg positiven Eindruck hinterlassen haben.









"Echoes of Isolation" Trackliste:





01. The Unraveling

02. Eternal Descent

03. Sacred Alignment

04. Eclipsed By The Void

05. Heart On Fire

06. Quantum Abyss

07. Through Cloak And Bones

08. Shattered Reality

09. Echoes Of Isolation

Quelle: DEFECTO Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: defecto echoes of isolation