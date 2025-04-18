No Playback - Festival, Samstag 18.04.2025

Das No Playback - Festival in der grandiosen Kulturhalle Remchingen (bei Karlsruhe) wartet auch 2026 mit einem weiteren Billing auf, dass man nicht so einfach ignorieren kann.

So werden PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS unterstützt von SUICIDAL ANGELS und HERMAN FRANK LEGACY.

Besonders stolz kann Veranstalter Matthias Häcker sicherlich auf FUCKING ABADDONS VENOM sein, einen weiteren Franchise aus dem Hause VENOM.

Neben diesen ganz alten Recken wird es zu früheren Stunden aber auch WARFIELD (Thrash-/Speedmetal) aus Kaiserslautern, HAIL STEEL (NWOTHM) aus Griechenland und DEFENDER (Heavy Metal) aus Balingen auf die Lauscher geben.

Karten gibt es zu wunderbaren 59 bei eventim und Reservix.

