PATHOLOGY veröffentlicht neues Studioalbum!

Am 17. Mai wird das ziemlich beständige Brutal-Death-Metal-Quartett PATHOLOGY zum zwölften Mal einen Langspieler auf die Fangemeinde loslassen. "Unholy Descent" ist der Name des Nachfolgers von "The Everlasting Plague", das noch bei Nuclear Blast erschien. Inzwischen ist die Band bei Agonia Records untergekommen, die das kommende Album auf CD, Tape und auf Vinyl in verschiedenen Varianten veröffentlichen werden.

Eine erste Auskopplung gibt es mit 'Cult Of The Black Triangle' schon:

Hier die Tracklist:

1. Intro

2. Cult Of The Black Triangle

3. Hermetic Gateways

4. Psychotronic Abominations

5. Summon The Shadows

6. Whispers Of The Djinn

7. Archon

8. Malevolent Parasite

9. Diabolical Treachery

10. Demons In The Aether

11. Punishment Beyond Comprehension

12. Apostles Of Fire

13. A World Turned To Ashes

