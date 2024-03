VANAHEIM: Aus Stein Geschlagen-Tour beginnt

Wie? Ihr habt noch keine Karten? Das ist doch ein absolutes Unding.

Nach erfolgreichen Tourneen mit ENSIFERUM, HEIDEFOLK, MANNTRA und einer ausgebuchten Festivalsaison geht der heißeste Met der Folk- und Pagan-Metal-Szene endlich auf eigene Headlnier-Tour. Mit an Bord ist die kroatische Metalband KEOPS, END OF THE DREAM und den Folk-Metallern von VERA LUX. Wenn das nicht nach einem epischen Package klingt, um die christlichen Feiertage ordentlich zu verdauen, dann weiß ich es auch nicht.

04.04.2024 - München - Backstage Club

27.04.2024 - Bochum - Rockpalast

28.04.2024 - Frankfurt - Nachtleben

17.05.2024 - Hannover - Subkultur

18.05.2024 - Hamburg - Headcrash

Ich bin selbst in Hannover mit am Start und würde mich freuen mit euch gemeinsam dort eine geile Zeit zu verbringen.