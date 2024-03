METALFEST PILSEN 2024: Tagesaufstellung und neue Preisstufe

Es gibt einige Neuigkeiten vom Metalfest in Pilsen. Zum einen hat der Veranstalter die Running Order für das dreitägige Festival in Tschechien bekanntgegeben. Zum anderen endet am 31. März die derzeitige Rabataktion. Noch bekommt Ihr die Tickets für ca. 117 Euro. Ab dem ersten April werden die Karten etwas teurer. Interessierte Metalheads sollten also noch schnell zuschlagen.

Auch in diesem Jahr kann sich das Lineup wieder sehen lassen. Details könnt Ihr dem offiziellen Plakat entnehmen.

Das Metalfest Pilsen findet vom 31.5. - 2.6. statt. Details findet Ihr auf der Metalfest-Homepage.

Quelle: Pragokoncert Redakteur: Andre Schnittker Tags: metalfest pilsen festival hard rock heavy metal