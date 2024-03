TARJA und MARKO HIETALA: Gemeinsame Tour angekündigt

Die beiden ehemaligen NIGHTWISH-Mitglieder TARJA und MARKO HIETALA werden im Herbst eine gemeinsame Tour absolvieren. Unter dem Namen "Living the Dream TOGETHER Tour" geht es quer durch Deutschland, die Niederlande und die Schweiz. Als Support wird die Schweizer Metal-Band CHAOSEUM dabei sein.



Zu den Konzerten ist geplant, dass zuerst MARKO HIETALA mit seiner Band beginnt und TARJA dann mit in den Abend einsteigt. Sicherlich wird es auch die kürzlich veröffentliche gemeinsame Single 'Left On Mars' auf die Ohren geben.



Folgende Termine sind bestätigt:

08.09.2024 Berlin, Huxleys Neue Welt

09.09.2024 Bremen, Aladin Music Hall

10.09.2024 Saarbrücken, Garage

12.09.2024 Leipzig, Hellraiser

13.09.2024 Hamburg, Gruenspan

14.09.2024 Herford, Kulturwerk

16.09.2024 Groningen (NL), De Oosterpoort

17.09.2024 Utrecht (NL), TivoliVredenburg

18.09.2024 Bochum, Matrix

20.09.2024 Ulm, Roxy

21.09.2024 Obertraubling, Eventhall Airport

23.09.2024 Frankfurt, Batschkapp

24.09.2024 München, Backstage

25.09.2024 Pratteln, Z7



Die Tickets sind bei Eventim bereits verfügbar.

Quelle: www.facebook.com/tarjaofficial Redakteur: Swen Reuter Tags: tarja tarja turunen marko hietala living the dream together tour 2024 chaoseum tour 2024 best of nightwish