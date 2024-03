SKID ROW: Erik Grönwall verlässt die Band

Es war das scheinbar perfekte Match: Der schwedische Melodic-Metal-Sänger Erik Grönwall und die Sleaze Rocker von SKID ROW aus New Jersey. Jetzt ist die Zusammenarbeit, die im März 2022 begann, aber leider schon wieder beendet. Böses Blut scheint es jedoch nicht zu geben.

Erik hat die Band auf eigenen Wunsch verlassen. Kurz vor seinem Einstieg in die Band hatte er sich noch einer Leukämie-Behandlung unterziehen müssen, was das konstante Touren im Anschluss mächtig erschwerte. Da er weiter gegen diese Autoimmunkrankheit ankämpfen muss, hat der ehemalige H.E.A.T.-Frontmann und Gewinner von "Swedish Idol" nun die Reißleine gezogen. Gesundheit geht in jedem Fall vor.

Die Band wird die vier anstehenden Konzerte nun mit HALESTORM-Frontfrau Lizzy Hale durchziehen und im Anschluss eine Live-Scheibe mit Erik am Gesang veröffentlichen. Wie es danach personell am Mikrofon weitergeht, steht noch nicht fest.

Gute Besserung und viel Kraft, Erik.