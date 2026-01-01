OPETH: Einziges Deutschlandkonzert 2026
Kommentieren
OPETH ist auch 2026 mit dem Album "The Last Will And Testament" auf Tour. Neben den USA stehen von Juni bis August auch einige Konzerte in Europa auf dem Programm.
Das einzige Deutschlandkonzert in diesem Jahr wird am 07.08.2026 im Amphitheater in Gelsenkirchen stattfinden.
OPETH "The Last Will And Testament"-Tour:
11.06.2026 (ES) - Zamora: Z! Live Rock Fest 2026
19.06.2026 (FR) - Clisson: Hellfest 2026
10.07.2026 (IT) - Pompeii: Amphitheatre Of Pompeii
11.07.2026 (IT) - Bologna: Sequoie Music Parkn
30.07.2026 (BE) - Antwerpen: OLT Rivierenhof
01.08.2026 (UK) - Halifax: The Piece Hall
02.08.2026 (IE) - Dublin: Bord Gáis Energy Theatre
05.08.2026 (NL) - Utrecht: Tivoli Vredenburg
07.08.2026 (DE) - Gelsenkirchen: Amphitheater
29.08.2026 (SE) - Rättvik: Dalhalla
- Quelle:
- Band Facebook
- Redakteur:
- René Juffernholz
- Tags:
- opeth the last will and testament tour 2026 amphitheater gelsenkirchen
0 Kommentare