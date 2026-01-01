TEUTONIC SLAUGHTER: Neues Album, Releaseparty und Listening Session

Im Hause TEUTONIC SLAUGHTER hat sich in letzter Zeit einiges getan. Nach knapp achtjähriger Pause haben die Ruhrpott-Thrasher ihren dritten Langspieler angekündigt. Erscheinen wird das neue Werk "Cheap Food" am 21.02.2026 auf CD, Vinyl und natürlich auch Digital. Vorbestellen kann man das Album auf der Homepage der Band.

Natürlich will so ein Album-Release auch gebührend gefeiert werden. Der Release-Gig wird am 21.02.2026 im musikalischen Wohnzimmer der Band, dem "Dröhnschuppen" in Gladbeck, stattfinden. Passenden Support liefern die Remscheider Speed-Metaller von MESSERSCHMITT sowie die Thrash-Newcomer von TÄUFER.

Die Karten können auf der Seite vom "Förderverein für Rockmusik Gladbeck e.V." erworben werden.

Wer vorab schon in das Album reinhören möchte kann hierzu gerne die Listening Session in Essen besuchen. Diese findet am 31.01.2026 ab 18 Uhr bei YEAH Records, Viehofer Platz 14 in Essen statt.

TEUTONIC SLAUGHTER wird hier "Cheap Food" ausgiebig vorstellen, Fragen beantworten und natürlich auch Autogramme schreiben. Der Eintritt ist frei.

Seit dem 31.10.2025 kann man auch das Lyric-Video zur ersten Single 'Witches Rock 'N' Roll' streamen.

Witches Rock 'N' Roll

https://www.youtube.com/watch?v=zplGLUsIPkc