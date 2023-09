OCTOBER TIDE: 'The Cancer Pledge' - Album Release Tour Part 1

Die schwedischen Death-Doom-Metaller OCTOBER TIDE gehen im Oktober auf Europatournee. Mit im Gepäck haben sie ihr am 06.10.2023 erscheinendes Album 'The Cancer Pledge'. Hier findet ihr die Tourdaten:



06.10.23 DE Berlin - ORWO Haus

07.10.23 DE Bitterfeld - Festung

08.10.23 BE Antwerp - Kavka

09.10.23 FR Paris - Le Klub

10.10.23 DE Essen - Don’t Panic

11.10.23 DE Hamburg - Logo

12.10.23 DE Osnabrück - Bastard Club

13.10.23 CZ Suchdol nad Lužnicí - House of Culture

14.10.23 PL Jarocin - Black Waves Festival



Quelle: https://www.facebook.com/octobertideband/?locale=de_DE Redakteur: Kevin Kleine Tags: october tide the cancer pledge