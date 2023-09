Mit FEUERSCHWANZ ins Fegefeuer!

Seit 21. Juli 2023 hat FEUERSCHWANZ das Album "Fegefeuer" auf die Menschheit losgelassen. Dass das neue Album auch live zündet, will die Band den Fans 2024 auf ihrer "Fegefeuer"-Tour beweisen.



... und wenn man das Line-up liest, bestehen wenig Zweifel daran, dass das eine ganz außergewöhnliche Tour werden wird. Mit dabei sind nämlich ORDEN OGAN und ANGUS MCSIX.



Also Leute, ran an die Tickets, um das Fegefeuer hautnah zu spüren!



FEUERSCHWANZ + ORDEN OGAN + ANGUS MCSIX:

"Fegefeuer" – Tour 2024:



11.04. Hamburg, Große Freiheit 36

12.04. Berlin, Huxleys

13.04. Dresden, Alter Schlachthof

18.04. Saarbrücken, Garage

19.04. Erfurt, Club Central

26.04. Hannover, Capitol

27.04. Osnabrück, Hyde Park

01.05. Nürnberg, Löwensaal

02.05. Stuttgart, LKA Longhorn

03.05. Wiesbaden, Schlachthof

04.05. Köln, Palladium

06.12. A-Wien, Arena

