MEZZROW: limitierte Vinyl-Live-Veröfentlichung

Am 27. Oktober 2023 erscheint via Fireflash Records von MEZZROW eine limitierte Vinyl-Veröffentlichung "Keep It True - Live". Am 20. April 2023 spielte MEZZROW, einen Tag vor der Veröffentlichung des neuen Studioalbums "Summon Thy Demons", eine fulminante Show auf dem legendären "Keep It True"-Festival in Lauda-Königshofen .



Das 40-minütige Live-Set gibt es nun einmalig in einer limitierten 300er Vinyl Auflage (schwarz/weiß marbled) inkl. Einlegeblatt und 180 Gramm-Vinyl. Erhältlich ist es nur bei ausgewählten Metal-Mailorder-Shops, sowie bei den kommenden Live-Shows der Band.



Mit 'Ancient Terror, Live At Keep It True' könnt ihr schon einmal hören und sehen, was euch erwartet.



"Keep It True - Live" Trackliste:



A1. King Of The Infinite Void

A2. Then Came The Killing

A3. Beneath The Sea Of Silence

A4. The Cross Of Torment



B1. Summon Thy Demons

B2. Ancient Terror

B3. Through The Eyes Of The Ancient Gods

B4. Frozen Soul



Ancient Terror, Live At Keep It True







https://www.youtube.com/watch?v=ixk5OhILVp8

