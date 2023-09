LORD OF THE LOST: neues Kreativ-Video

LORD OF THE LOST veröffentlicht ein weiteres offizielles Musik-Video aus dem aktuellen Album "Blood & Glitter", das am 20. Dezember 2022 über Napalm Records erschienen ist.



Der Mix aus kreativen Video-Einsendungen von LOTL-Fans sowie Clips der Band selbst, die den Song zu Hause performen ist ein großes Dankeschön an ihre treusten Fans weltweit. Insgesamt gab es mehr als 500 Videoeinsendungen au denen das Video erstellt wurde.



Chris Harms zu 'No Respect for Disrespect':

"Wie weit darf Toleranz gehen, wenn sie Intoleranz toleriert? 'No Respect For Disrespect' ist ein Song über das altbekannte Toleranz-Paradoxon und sagt eloquent und reflektiert: "Bis hierhin und nicht weiter". Da dieses Thema uns alle betrifft, war es uns wichtig, dieses Video mit so vielen wundervollen Menschen aus unserem Publikum zu drehen, wie möglich. Denn ohne all diese Menschen sind wir Nichts und nur gemeinsam sind wir stark!"



No Respect For Disrespect







https://www.youtube.com/watch?v=K4bYpfoPkBM

