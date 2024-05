Neuigkeiten von WRITTEN BY WOLVES

Am 26. Juli 2024 erscheint als Eigenveröffentlichung das neue Album "The Lighthouse" von WRITTEN BY WOLVES aus Neuseeland. Mit dem emotionalen Videeo 'Please, Just Breathe' vermittelt die Band einen ersten Eindruck. Das Video ist die filmische Darstellung der Geschichte, in dem es "um den Tag geht, an dem der Vater von Sänger Michael Murphy starb, und um alles, was er durchgemacht hat, um an seinem Bett zu sein, bevor er starb".



Michael sagt dazu:

"Dieser Song dokumentiert alles, was ich in dieser Zeit gefühlt und gedacht habe, und die eindringliche Bitte an ihn, doch bitte zu atmen, bis ich zu ihm gelangen konnte... Letztlich ist der Song eine Erkenntnis, dass die Zeit, die wir zusammen haben, endlich ist und wie wichtig es ist, diese gemeinsamen Momente nicht als selbstverständlich anzusehen."



Die Band, das sind Michael Murphy (Vocals), Davie Wong (Guitar), Karl Woodmans (Drums) und Oli Lyons (Percussion).



"The Lighthouse" Tracklist:



01-Adrift

02-Give 'em Hell

03-Misery

04-Dark Places

05-Burn

06-Please, Just Breathe

07-Write The Ending

08-A Light In The Darkness

09-Goddess

10-The Lighthouse

11-Take Me Home

12-Memory

13-Altar



Please, Just Breathe







https://www.youtube.com/watch?v=cpN1YWpy0eQ

