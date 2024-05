MARCO MENDOZA ist unterwegs auf Tour

Marco Mendoza (THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE, THIN LIZZY) ist derzeit auf Tournee. Dabei stehen auch eine Handvoll Shows in Deutschland und der Schweiz auf dem Plan, die nun bekannt gegeben werden.

Der Bassist wird dabei von Chris Allen (gitarre) und Drew Lowe (drums) unterstützt. Bei den Gigs in Waldbronn, Trübach und Lenzburg wird die Band SLEARS als Support fungieren, die im Herbst ihr drittes Album veröffentlicht.



28. Juni - Live Proberaum - Zülpich

29. Juni - Soundcheck One - Waldbronn

04. Juli - Kulturfabrik - Wetzikon

05. Juli - Jonnys Lion Cave - Trübach

06. Juli - Wisa Bar Open Air - Lenzburg

