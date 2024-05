DEZPERADOZ auf bösen Wegen unterwegs

Die Heidelberger Western-Metaller DEZPERADOZ legen heute mit 'Evil Wayz' den zweiten Song sowie das dazu gehörige Video ihres am 21.Juni erscheinenden Albums "Moonshiner" vor.

Alex Kraft berichtet über den Hintergrund des Titels:

'Evil Wayz' erzählt die Geschichte der Outlaws jener Zeit, insbesondere: John (Herbert) Dillinger. Dillinger wurde quasi ohne Mutter groß und musste als junger Mann, um irgendwie Geld zu verdienen alle möglichen Arbeiten machen, die ihn allerdings komplett unterforderten. In diesen Tagen war es fast unmöglich beruflich, anschaulich und finanziell Karriere zu machen, noch dazu wenn man aus so sehr bürgerlichen Verhältnissen entstammte. Er wurde trotz seines aufgeweckten Wesens schon früh als Taugenichts und Raufbold betitelt, was ihn dazu bewegte aus der Not eine Tugend zu machen, sich Respekt zu verschaffen und eine Karriere als Bandenchef, bis zum Staatsfeind No #1 zu starten.





Album Tracklist:



01 - Evil Wayz

02 - Runnin' shine

03 - Straight between the Eyes

04 - Moonshine

05 - Mexican Border

06 - Man of constant Sorrow

07 - River

08 - Lawless

09 - My lucky Graveyardboots

10 - Angels' Share

11 - A Gunmans Trail

12 - Never Stop to Start again

Line-Up:

Alex Kraft - Vocals,Guitars

Andi Kiesel - Guitars

Manuel Mandrysch - Bass

Lars Nippa - Drums