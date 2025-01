Neuigkeiten von WARFIELD

Am 4. April 2025 veröffentlichen die Deutschen Thrasher WARFIELD auf ihrem neuen Label Napalm Records ihr neues Album "With The Old Breed".



Die erste Single 'Lament Of The White Realm' samt offiziellem Musik-Video gibt es jetzt zum anschauen und anhören.



WARFIELD über das Album:

"Unser neues Album "With The Old Breed" verkörpert alles, wofür wir als Band stehen: Brutaler, ehrlicher Old-School-Thrash mit Emotion, Wut und viel Energie. Soundtechnisch und musikalisch weiterentwickelt vom Debütalbum, tauchen wir noch tiefer in das menschliche Innenleben und die harte Realität des Krieges ein. Unser Ziel ist es, die verschiedenen Ebenen der Verzweiflung, der Manipulation, aber auch der Kameradschaft herauszuarbeiten und das alles durch musikalische Härte auszudrücken. Wenn ihr also den Moshpit euer Zuhause nennt und Lust habt, alles rauszulassen, dann hört euch With The Old Breed an!"



WARFIELD über 'Lament Of The White Realm':

"Unsere Single 'Lament Of The White Realm' fängt die unbarmherzige Brutalität der alpinen Kriegsführung im Ersten Weltkrieg ein, wo österreichische und italienische Soldaten hoch über den Tälern an gefrorenen Bergfronten kämpften. Der Text verwendet das "Lamento" als kraftvolles Symbol für die gequälten Schreie, die von den Gipfeln widerhallten und die Schrecken dieser grausamen Schlachten widerspiegelten. Dieses Lied kritisiert den Krieg in jeder Form."



"With The Old Breed" Trackliste:



01. Melting Mass

02. Appetitive Aggression

03. Soul Conqueror

04. Fragmentation

05. Lament Of The White Realm

06. Tie The Rope

07. Inhibition Atrophy

08. Dogs For Defense

09. GASP

10. With The Old Breed



Lament Of The White Realm







https://www.youtube.com/watch?v=dYhVHVkjC4A



WARFIELD Live:



18.01.25 DE - Ohmbach / Ohmkrach Festival

07.02.25 DE - Bahrain / Diggers Club Delmon Hotel

28.03.25 DE - Mörlenbach-Weiher / Live Music Hall (Album Release Show)

27.06.25 DE - Weinheim / 30 Jahre Café Central Festival

25.10.25 DE - Hamm / Hammenser Smashed Face

