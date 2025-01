DYING PHOENIX und die Mutter der Drachen

Vom Album "Winter Is Coming", das 2023 via El Puerto Records erschien, hat DYING PHOENIX zum Track 'Mother Of Dragons' ein neu gestaltetes Video veröffentlicht.



Mother Of Dragons (2025)







https://www.youtube.com/watch?v=hoZ_9RxO_YE

