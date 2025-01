DYNAZTY und der Ruf der Nacht

Am 14. Februar 2025 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Game Of Faces". Mit 'Call Of The Night' gibt es heute das nächste Video.



Sänger Nils Molin kommentiert:

"Die Nacht. Eine Zeit der Ruhe und Beschaulichkeit oder eine Zeit der Ängste, des Betrugs und der Schurkerei? Wenn sich das Licht ändert, ändert sich auch der Geist des Menschen. Ich habe die Abgründe des dunklen Brunnens gesehen. Ich kenne die Geschichten, die er erzählen kann. Die Verlockung der Gefahr, die Fremden und die Versprechen, die sie verkaufen. Wir sind stolz, euch den Eröffnungstrack und einen meiner persönlichen Favoriten des Albums zu präsentieren - 'Call of the Night'."



Call Of The Night







https://www.youtube.com/watch?v=CyOSaDCvKV4

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dynazty game of faces call of the night