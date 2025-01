MORAX mit neuem Song und Debütalbum

Die norwegische Heavy Metal-Band MORAX veröffentlicht am 21. Februar ihr Debütalbum "The Amulet" bei High Roller Records. Vorab reinhören könnt ihr hier in den Song 'A Thousand Names'.

MORAX ist die Idee von Remi A. Nygård, auch bekannt von den Thrashern INCULTER, der alle Instrumente selbst bedient und alle Songs schreibt. Auf dem Nachfolger der 2023er EP "Rites And Curses" bringt Remi alles von 70er-Jahre-Rock bis hin zu Thrash Metal ein, wobei MERCYFUL FATE/KING DIAMOND, frühe JUDAS PRIEST und BLACK SABBATH (vor allem die Dio-Ära) die Hauptinspirationen sind.

A Thousand Names

https://www.youtube.com/watch?v=zDo6tH9lYvM