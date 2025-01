tAKiDA spielt

tAKiDA, eine der erfolgreichsten schwedischen Rockbands, meldet sich mit ihrer neuen Single 'The Game' zurück.



Ihr aktuelles Studioalbum "The Agony Flame" (2024) erreichte Platz 8 der Deutschen Album-Charts.

tAKiDA über 'The Game':

"Der Song handelt von einem Mann und seiner wahren Liebe aus der Vergangenheit. Alles, was er sich wünscht, ist, von seiner Sexsucht loszukommen, und sich ganz auf eine gemeinsame Zukunft zu konzentrieren. Doch die Sucht ist zu stark, und die Versuchungen der Welt scheinen allgegenwärtig. Am Ende bleibt er allein zurück."



The Game





https://www.youtube.com/watch?v=9cDq_wxrfjE