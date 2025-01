Neuigkeiten von CABAL

Am 11. April 2025 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Everything Rots" von CABAL. Die Single 'Unveiled, feat. Matthi from NASTY' ist eine erste Auskopplung.



Sänger Andreas Bjulver kommentiert:

"Wenn jemals dein Vertrauen auf schreckliche Weise missbraucht wurde, ist dieses Lied genau das Richtige für dich. Das ist CABAL in seiner wütendsten Form, es ist pure Wut, die in Sound destilliert wurde, und es ist kein Geringerer als Matthi von NASTY dabei, was die Aggression nur noch verstärkt."



"Everything Rots" Trackliste:



01-Become Nothing

02-Redemption Denied

03-Everything Rots

04-No Peace, feat. Jamie (von VISCERA)

05-Hell Hounds

06-Still Cursed, feat. Aaron (von TEN56)

07-Unveiled, feat. Matthi (von NASTY)

08-Forever Marked

09-End Times

10-Snake Tongues

11-Stuck, feat. Joel (von AVIANA)

12-Beneath Blackend Skies, feat. Alan (von DISTANT)



Unveiled, feat. Matthi from NASTY







https://www.youtube.com/watch?v=WfWA0FDSOmM



