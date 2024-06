Neuigkeiten von VOODOO KISS

Am 16. August 2024 wird die neue VOODOO KISS-Platte "Feel The Curse" via Reaper Entertainment veröffentlicht. Und natürlich wird die Band eine große Release-Show auf dem "Summer Breeze" spielen.



"Feel The Curse" Trackliste:



1. Feel The Curse

2. Angel Demon

3. Spellbound By Her Eyes

4. Dr. Evil

5. Lords Of Darkness

6. Kiss Or Kill

7. On Wings Of Serpent Dreams

8. Dead Without A Grave



Die erste Single 'Angel Demon' wird am 21. Juni 2024 veröffentlicht.

