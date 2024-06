ROBSE begrüßt den Sturm

Das Debütalbum von ROBSE, "Harlekin & Krieger", wird am 16. August 2024 mit einer großen Release-Show auf dem Summer Breeze Open-Air veröffentlicht. Es erscheint via Reaper Entertainment und heute gibt es mit 'Hey Sturm' die zweite Single-Veröffentlichung samt Video.



Robse kommentiert:

"Endlich bin ich zurück in meinem Element und das fantastische Feedback nach der ersten Single 'Harlekin und Krieger' lässt nun auch die allerletzten Zweifel an diesem Comeback verschwinden. 'Hey Sturm' symbolisiert sämtliche Sorgen, Elend und Ängste im Leben und soll uns aufrütteln, um abermals den Krieger in uns zu befreien, der jedem seiner Feinde und Probleme ins Gesicht spuckt und eisern seinen Weg vorwärtsschreitet.

Das Leben birgt viele Hürden und Leid, aber man darf sich nie den Mut nehmen lassen, denn es geht immer weiter. Dieser Song spiegelt die musikalische Vielfalt auf unserem Album perfekt wider und zeigt meine Liebe zu AMORPHIS und auch dem melodischen Black Metal, gepaart mit den dunklen Gesängen alter EQUILIBRIUM-Alben.“



Die Trackliste von "Harlekin & Krieger" liest sich wie folgt:



01. Sonata Arlecchino

02. Harlekin und Krieger

03. Hey Sturm

04. Amenthes

05. Aus dem Gleichgewicht

06. Von der Schenke zur Taverne

07. Kleine weiße Friedenstaube, feat. Stumpen

08. Lied der Nacht

09. Nostalgia, feat. Dom R. Crey

10. Flamme der Revolution

11. Viva la Caida



Hey Sturm







https://www.youtube.com/watch?v=OzJSsJaw-g8





