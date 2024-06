MARCO MENDOZA spielt auch hierzulande

Nachdem die UK_Tour absolviert wurde, zieht Marco Mendoza (THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE, THIN LIZZY) weiter auf den Kontinent, um die aktuelle Welttournee fortzusetzen. Dabei stehen auch fünf exklusive Shows in der Schweiz und Deutschland an.

Der Bassist wird dabei von seiner Studiocrew Chris Allen (Gitarre) und Drew Lowe (Drums) unterstützt. Bei den Konzerten in Waldbronn, Trübach und Lenzburg wird die Band SLEARS als Support fungieren, die im Herbst ihr drittes Album veröffentlicht.



28. Juni - Live Proberaum - Zülpich

29. Juni - Soundcheck One - Waldbronn

04. Juli - Kulturfabrik - Wetzikon

05. Juli - Jonnys Lion Cave - Trübach

06. Juli - Wisa Bar Open Air - Lenzburg