MOTHER OF MILLIONS stellt neues Album vor

Die griechische Prog-Metal Band MOTHER OF MILLIONS gibt erste Details zum neuen Album "Magna Mater" bekannt. Das Album erscheint am 4.Oktober 2024 über ViciSolum Productions und enthält neun neue Tracks. Das Artwork wurde ebenfalls heute vorgestellt.



"Magna Mater" Track listing:

01. Inside

02. Feral

03. Magna Mater

04. Celestial

05. Liminal

06. The Line

07. Halo

08. Irae

09. Space



MOTHER OF MILLIONS:

George Prokopiou – Vocals

Kostas Konstantinidis – Guitars

Panos Priftis – Bass

George Boukaouris – Percussion/Keys

