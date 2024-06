AMORPHIS feiert Jubiläum

Dreißig Jahre ist es her, da veröffentlichte AMORPHIS das Album "Tales From The Thousand Lakes“. Grund genug für die Finnen, jetzt ein Live-Album nebst Konzertfilm auf die Reise zu schicken. Die dazu gehörige Show wurde Tavastia-Club (Helsinki, Finnland) aufgezeichnet, erscheinen wird das Werk dann am 12. Juli 2024.

Heute präsentiert die Band als Vorgeschmack darauf das aktuelle Video 'Black Winter Day'.

AMORPHIS ist:

Tomi Joutsen | Gesang

Esa Holopainen | Gitarre

Tomi Koivusaari | Gitarre

Olli-Pekka Laine | Bass

Santeri Kallio | Keyboard

Jan Rechberger | Schlagzeug