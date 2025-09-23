Neuigkeiten von STELLAR CIRCUITS

Am 14. November 2025 erscheint via Nuclear Blast Records "Phantom : : Phoenix", das neue ALbum von STELLAR CIRCUITS. Mit 'Corridor' und 'I See Your Spirit' gibt es bereits zwei Auskopplungen.



Sänger Ben Beddick kommentiert das kommende Album wie folgt:

"Als wir dieses Album geschrieben haben, kam immer wieder die Idee des Todes und der Wiedergeburt durch Feuer auf. Diese Idee, die alten und toten Teile von uns selbst zu töten, um etwas Neues und vielleicht sogar eine wahrhaftigere Version dessen, wer wir alle sind, hervorzubringen. Jedes Mal, wenn wir ein Album schreiben, gehen wir mit der Idee an den Prozess heran, uns unwohl zu fühlen und einen verletzlichen Teil von uns selbst zu offenbaren. Es scheint auch ein ständiges Thema zu sein, sich mit Verlust auseinanderzusetzen, wenn wir mitten im Schreibprozess sind.

Jeder hat während dieses Prozesses verschiedene Phasen des Verlusts und der Trauer durchlebt, und ich denke, das zeigt sich in den Themen und den Klängen, die dabei entstanden sind. Wir wollen uns immer wieder neu herausfordern und auf dem Fundament aufbauen, das wir in den letzten Jahren als Band geschaffen haben. Ich denke, dass uns das mit "Phantom :: Phoenix" gelungen ist. Es ist eine Darstellung dieses Zyklus, und ich hoffe, dass es für diejenigen, die es hören, als Katalysator für Wachstum dienen kann."



Über die Single 'I See Your Spirit' sagt Beddick:

" 'I See Your Spirit' ist ein Song, der die Idee hinter dem Album ganzheitlich zu verkörpern scheint. Als ich gerade dabei war, den Gesang zu schreiben, wachte ich mitten in der Nacht auf und stellte fest, dass mein Haus in Flammen stand. Der Rauch war so dicht, dass ich kaum atmen konnte, und die Feuerwehrleute sagten, ich wäre nur wenige Minuten vom Tod entfernt gewesen.

Die Auswirkungen dieses Ereignisses auf meine Psyche können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ich fand es auch äußerst unheimlich, dass dies gerade passierte, als wir mitten im Schreiben eines Albums waren, dessen Thema Tod und Wiedergeburt durch Feuer ist. Vor allem während des Schreibens eines Songs wie 'ISYS', in dessen Refrain die Zeile "I see your spirit. It's like a flame" vorkommt.

Etwas an dieser ganzen Erfahrung und der Verbindung darin schien aus offensichtlichen Gründen außerordentlich relevant zu sein. Um ehrlich zu sein, war es ein bisschen beunruhigend. Der Song selbst repräsentiert das Gefühl und vielleicht sogar den Geist hinter dem gesamten Album."



Die Single 'Corridor' kommentiert Sänger Ben Beddick wie folgt:

"Mit 'Corridor' haben wir eine Seite der Band entdeckt, die wir bisher noch nicht wirklich erkundet hatten. Es fühlte sich an, als hätten wir einen leichteren, optimistischeren Teil unseres Sounds erschlossen, und das war eine spannende Entdeckung.

Der Song hat eine sehr nostalgische Atmosphäre und scheint von Einflüssen zu stammen, die wir in früheren Alben nicht zum Ausdruck bringen konnten. Er fühlt sich sehr weit entfernt von unserer dunkleren und härteren Seite an, aber wir haben auch das Gefühl, dass er die Bandbreite unserer Musik nur erweitert."



"Phantom : : Phoenix" Trackliste:



01. I See Your Spirit

02. Queen Mary

03. Silhouette

04. Elegant Illusion

05. The War Within

06. Bury The Ashes

07. Corridor

08. Gloria

09. Same Page

10. Paris



Corridor







https://www.youtube.com/watch?v=RdNlLebaPGI



I See Your Spirit







https://www.youtube.com/watch?v=v9f061cMrzM

