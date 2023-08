Neuigkeiten von SERENITY

Am 27. Oktober 2023 erscheint via Napalm Records das neue Album "Nemesis AD" von SERENITY. Nachdem es kürzlich ja bereits eine Single-Auskopplung zu 'Ritter, Tod und Teufel (Knightfall)' gab, könnt ihr euch heute 'The Fall Of Man' daraus anhören.



Auch die Trackliste von "Nemesis AD" ist jetzt bekannt:



01-Memoriae Alberti Dureri

02-The Fall Of Man, feat. Roy Khan

03-Ritter, Tod und Teufel (Knightfall)

04-Soldiers Under the Cross

05-Reflections (of AD)

06-Sun Of Justice

07-Nemesis

08-The End Of Babylon

09-Crowned By An Angel

10-Just The Sky Is The Limit

11-The Fall Of Man (Orchestral Version, feat. Roy Khan)



https://www.youtube.com/watch?v=6ScJuaMFdd8





