BEAST IN BLACK: bis zum letzten Tropfen Blut

Aufgepasst! BEAST IN BLACK erfreut uns heute mit einem neuen Video:'To The Last Drop Of Blood'. Der Titel stammt vom letzten Album "Dark Connection" und wurde 2022 während der letzten Europatour aufgenommen.



https://www.youtube.com/watch?v=tUh4c8ossaM

