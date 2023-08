Noch ein Video von VANTABLACK WARSHIP

Zu 'Unplug The Drug' von der kanadischen Metalband VANTABLACK WARSHIP ist soeben ein Videoclip veröffentlicht worden. Das Stück ist vom aktuellen Album "Last Of The Hardmouthed Poets".





