GRYMHEART begibt sich auf Höllenjagd

Am 22. September 2023 erscheint via Scarlet Records das Debütalbum "Hellish Hunt" von GRYMHEART. Heute können wir mit dem Video zum Titeltrack an dieser Höllenjagd teilnehmen.

My Hellish Hunt







https://www.youtube.com/watch?v=nIiNhT9N6Q8

