Neuigkeiten von PALLBEARER

Am 17. Mai 2024 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Mind Burns Alive" von PALLBEARER. Einen Vorgeschmack gibt es heute mit dem Video zu 'Where The Light Fades'.



"Mind Burns Alive" Trackliste:



1. Where The Light Fades

2. Mind Burns Alive

3. Signals

4. Endless Place

5. Daybreak

6. With Disease



Where The Light Fades







https://www.youtube.com/watch?v=EFPSYuLd7WE

