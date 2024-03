BLACKBRIAR und die Mondblume

Heute veröffentlicht BLACKBRIAR den neuen Song 'Moonflower', featuring Marjana Seminka. Nach der Albumveröffentlichung von "A Dark Euphony" im September letzten Jahres, zeigt die Band einmal mehr, dass sie ständig an neuen Songs arbeitet.



Zora Cock kommentiert:

" 'Moonflower' erzählt eine Liebesgeschichte zwischen einem weiblichen Vampir und einem sterblichen Mädchen und entführt in eine vergangene Ära, in der sich Dunkelheit und Verlangen miteinander verflechten. Der Song ist inspiriert von dem Gothic-Roman 'Carmilla' aus dem 19. Jahrhundert, einer zeitlosen Geschichte, die noch vor dem berüchtigten Dracula spielt. Der Song wird von der Gastsängerin Marjana Semkina gesungen, die meiner Meinung nach perfekt dazu geeignet ist, 'Moonflower' zu einem ätherischen, eindringlichen und düsteren Duett zu machen."



Nach ihrer erfolgreichen Co-Headliner-Tour zusammen mit AD INFINITUM hat BLACKBRIAR weitere Europa-Termine für Oktober/November dieses Jahres angekündigt. BLACKBRIAR wird sich KAMELOTs "Awaken The World Tour" als Special Guest gemeinsam mit AD INFINITUM und FROZEN CROWN anschließen.



Hier die bisherigen Tourdaten:



12.10.24 (NL) - Utrecht, Tivoli

13.10.24 (DE) - München, Backstage

15.10.24 (DE) - Berlin, Kesselhaus

17.10.24 (SK) - Bratislava, Majestic

18.10.24 (CZ) - Zlin, Rock Cafe

19.10.24 (SI) - Ljubljana, Kino Siska

20.10.24 (IT) - Mailand, Live Club

22.10.24 (ES) - Bilboa, Santana 27

23.10.24 (ES) - Madrid, Riveira

25.10.24 (FR) - Lyon, La Rayonne

26.10.24 (CH) - Pratteln, Z7

27.10.24 (DE) - Oberhausen, Turbinhalle

29.10.24 (DE) - Hamburg, Markthalle

30.10.24 (BE) - Antwerpen, Trix

01.11.24 (UK) - Wolverhampton, KK's

02.11.24 (UK) - London, Kentish

03.11.24 (UK) - Manchester, Ritz



Moonflower, feat. Marjana Semkina







https://www.youtube.com/watch?v=1eOIvQnkhg0

