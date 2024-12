Neuigkeiten von LANDMVRKS

Mit 'Sulfur' & 'Sombre 16' gibt es eine neue Doppel-Single samt dazugehörigem Video von LANDMVRKS. Es ist ein Vorgeschmack auf das neue Album "The Darkest Place I've Ever Been", das am 25. April 2025 erscheint.



https://www.youtube.com/watch?v=Y6MdUdLNfaM

