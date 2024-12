HORIZON IGNITED mit neuem Video

Am 21. Februar 2025 erscheint via Reaper Entertainmen das neue Album "Tides" von HORIZON IGNITED. Mit 'Prison Of My Mind' gibt es jetzt ein weiteres Musik-Video.



Prison Of My Mind







https://www.youtube.com/watch?v=nw9oQUONOag

