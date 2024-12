BRAINSTORM: erstes Video vom neuen Album

Am 28. Februar 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) "Plague Of Rats", das neue Album von BRAINSTORM. Mit 'Garuda (Eater Of Snakes)', ist die erste Single des neuen Albums erschienen. Sie erzählt die Geschichte Garudas, einer mythologischen Gestalt, die - halb Mensch/halb Adler - insbesondere für das Töten von Schlangen und obendrein als Sprachrohr der Götterwelt bekannt ist.



Gitarrist Torsten "Todde" Ihlenfeld kommentiert:

"Wir freuen uns enorm, euch allen endlich die ersten Töne unserer neuen Platte vorstellen zu können - und 'Garuda (Eater Of Snakes)' ist schlicht ein perfekter Start des "Plague Of Rats"-Kapitels: Der Song beginnt hart und kraftvoll und man fühlt sich sofort mit seiner Musik, seinem Rhythmus, seinen Riffs und seinen Melodien verbunden!"



Garuda (Eater Of Snakes)







https://www.youtube.com/watch?v=giLwrNqQpTQ

