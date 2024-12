BRAINSTORM + ARION 2025 auf Co-Headline-Tour

Am Vorabend der Veröffentlichung des neuen Albums "Plague Of Rats" (28.2.25) beginnt die Co-Headliner-Tour von BRAINSTORM und ARION. Support ist STRANGER VISION.



"The Plague That Burns The Sky"-Tour 2025

BRAINSTORM + ARION, Co-Headline-Tour 2025, mit STRANGER VISION



Präsentiert von Rock Hard, musix, metal.de, powermetal.de, Decibel-Touring & RPM



27.02.2025 DE Aschaffenburg - Colos-Saal

28.02.2025 CH Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

01.03.2025 DE Essen - Turock

02.03.2025 DE Mannheim - 7er Club

03.03.2025 DE München - Backstage (Halle)

04.03.2025 DE Hamburg - Bahnhof Pauli

05.03.2025 DE Hannover - MusikZentrum

06.03.2025 DE Stuttgart - Im Wizemann



Weitere Infos zur Tour findet ihr hier.



Weitere kommende BRAINSTORM-Livetermine:



08.03.2025 NL Harderwijk - Estrado

09.03.2025 NL Gouda - StudioGonz

05. - 08.06.2025 DE Oettingen i. Bay. - Camping Battleground Festival

24.08.2025 PL Pindelo dos Milagres - Milagre Metaleiro Open Air

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: brainstorm arion stranger vision the plague that burns the sky tour 2025